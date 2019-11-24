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Espreso.tvОбщество"Людоедство переходит в привычку», - отчитывались чекисты во время Голодомора

"Людоедство переходит в привычку», - отчитывались чекисты во время Голодомора


фото: Станіслав Цалик
Рассекреченные документы советской оккупационной спецслужбы ОГПУ дают выразительную картину того, что на самом деле происходило в украинских селах в 1932-1933 годах

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на BBC.

"В Ново-Васильевском районе происходит торговля трупами кошек, собак и мясом павших лошадей со стороны спекулятивных элементов среди крестьян. Продажная цена собаки в среднем 12 руб., мясо павшего коня - 6-8 руб. кг. Расплата в большинстве случаев проводится вещами (коврами, одеждой и т.д.)"(Днепропетровский облотдел, 5 марта 1933 года).

"На почве голода отмечено 6 случаев людоедства. Есть случаи сознательного умерщвления отцом своих двоих детей из-за того, что последних не было чем кормить" (Винницкий облотдел, 9 марта).

"За последнее время мы отмечаем значительный рост трупоедства и людоедства. Ежедневно из районов получаю 10 и более сообщений. В ряде случаев людоедство переходит даже в привычку" (Киевский облотдел, 12 марта).

Увидев тупик, крестьяне начали бежать из искусственно созданных колхозов, где их удерживали силой.

Из справки ОГПУ "О массовых выездах из сел Украины и оперативных мерах борьбы с ними" от 2 февраля 1933 года:

"Зарегистрированные села, из которых сбежали все взрослые и трудоспособные мужчины".

В том же документе отмечено: "С целью прекращения выездов из сел органами ГПУ приняты решительные меры, заключающиеся: в категорическом запрете сельсоветам выдавать любые справки на выезд; мобилизации агентуры и сельского актива на выявление организаторов выездов, создании по линии транспортных органов ГПУ и по районам оперативных заслонов; арестах организаторов и участников побега".

Тех, кого ловили, преимущественно возвращали обратно - умирать в своем селе. Определенную часть бросали за решетку, а некоторых высылали в Казахстан.

О масштабах бегства из деревни свидетельствует, например, такая цифра: только в течение пяти дней - с 6 по 10 февраля 1933 года - в Украине поймали 5913 человек. Всего же на тот момент были задержаны 29 406 беглецов.

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