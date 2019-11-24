Процесс импичмента Трампа не изменил отношения США к Украине, - Госдеп

24 ноября, 2019, 08:30

Слушания по делу импичмента действующего главы американского государства Дональда Трампа, где украинский вопрос находится в центре внимания, не повлияли на мощную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов

Об этом в комментарии Укринформу заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает Еспресо.TV.

"США продолжают стоять вместе с Украиной с такой же твердой решимостью, как и раньше. Американская поддержка Украины является двусторонней - как со стороны демократов, так и республиканцев - в Палате представителей и в Сенате, а также на уровне Конгресса и администрации США. Ничего не изменилось", - подчеркнул представитель Государственного департамента.

Он также подчеркнул, что объем поддержки Украины в военной, экономической сферах и на направлении развития демократии постоянно увеличивается, что стало тенденцией с 2014 года.

"Наша политика поддержки Украины, противостояния российской агрессии, реформирования украинских институтов, экономики, борьбы с коррупцией также не изменилась", - отметил Кент.

Он согласился, что в Вашингтоне сейчас происходит политическая драма, но вновь подчеркнул, что "политика США не изменилась и поддержка продолжается".