Процесс импичмента Трампа не изменил отношения США к Украине, - Госдеп
Об этом в комментарии Укринформу заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает Еспресо.TV.
"США продолжают стоять вместе с Украиной с такой же твердой решимостью, как и раньше. Американская поддержка Украины является двусторонней - как со стороны демократов, так и республиканцев - в Палате представителей и в Сенате, а также на уровне Конгресса и администрации США. Ничего не изменилось", - подчеркнул представитель Государственного департамента.
Он также подчеркнул, что объем поддержки Украины в военной, экономической сферах и на направлении развития демократии постоянно увеличивается, что стало тенденцией с 2014 года.
"Наша политика поддержки Украины, противостояния российской агрессии, реформирования украинских институтов, экономики, борьбы с коррупцией также не изменилась", - отметил Кент.
Он согласился, что в Вашингтоне сейчас происходит политическая драма, но вновь подчеркнул, что "политика США не изменилась и поддержка продолжается".
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
-
Читайте также
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?