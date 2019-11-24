Потомки пострадавших от Голодомора, могут подавать в Кремль, - прокурор Голомша

24 ноября, 2019, 13:57

Учитывая то, что Россия после распада СССР официально не осудила преступления сталинского режима, а при президентстве Владимира Путина началась информационная кампания реабилитации Сталина, украинские граждане имеют формальные основания подавать иски на Кремль о компенсации материального и морального вреда, причиненного их родным сталинским режимом в 1932-1933 годах