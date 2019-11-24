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Espreso.tvОбществоПотомки пострадавших от Голодомора, могут подавать в Кремль, - прокурор Голомша

Потомки пострадавших от Голодомора, могут подавать в Кремль, - прокурор Голомша

Учитывая то, что Россия после распада СССР официально не осудила преступления сталинского режима, а при президентстве Владимира Путина началась информационная кампания реабилитации Сталина, украинские граждане имеют формальные основания подавать иски на Кремль о компенсации материального и морального вреда, причиненного их родным сталинским режимом в 1932-1933 годах

Такое мнение высказал бывший заместитель генерального прокурора, представитель стороны обвинения в судебном доказывании факта геноцида против украинского народа Николай Голомша, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

"Направлению дела о признании Голодомора геноцидом в суд оказывали огромное сопротивление. Тогдашнее руководство ГПУ категорически запретило кому угодно подписывать постановление.

Мне пришлось это делать тайно в коридоре.

В результате судья Апелляционного суда города Киева Виктор Скавроник именем Украины вынес постановление, которым "чиновники СССР (Сталин, Молотов, Каганович, Постышев, Косиор, Чубарь, Хатаевич) признаны виновными в организации геноцида украинского народа", - вспоминает он.

По словам Голомши, данное решение суда "имеет юридические последствия".

"Фактически наше государство и наши граждане имеют право пользоваться этим правовым решением, которое дает основания для соответствующих взысканий за моральный и материальный ущерб", - отмечает прокурор.

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