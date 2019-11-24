Папа Римский посетил Хиросиму и Нагасаки и призвал мир отказаться от ядерного оружия
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Папа Франциск выступил с соответствующим заявлением в Хиросиме возле Мемориала мира.
"С чувством глубокой уверенности я снова говорю, что использование ядерной энергии в военных целях сегодня, больше чем прежде, - это преступление не только против достоинства людей, но и против любого возможного будущего нашего общего дома", - сказал понтифик.
Франциск провел встречу с несколькими людьми, пережившими атомную бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года. Папа Римский заявил, что склоняет голову перед силой и достоинством людей, которые сумели выжить в этой катастрофе.
Папа Франциск находится в Японии с четырехдневным визитом. Также он побывал в Нагасаки, который также пострадал от атомной бомбардировки в 1945 году.
Впервые глава Римско-католической церкви посетил Японию в 1981 году - на тот момент понтификом был Иоанн Павел II. С тех пор подобных визитов в Японию не было.
- Самолеты ВВС сбросили атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк" на города Хиросиму и Нагасаки в Японии 6 и 9 августа 1945 года, на завершающем этапе Второй мировой войны. В результате бомбардировки Хиросимы и лучевой болезни, ставшей ее следствием, погибли около 130 тыс. человек, а по данным администрации Нагасаки, всего с момента бомбардировки и по сей день в Нагасаки от последствий взрыва умерли 74 тыс. человек.
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