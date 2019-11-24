Папа Римский посетил Хиросиму и Нагасаки и призвал мир отказаться от ядерного оружия

24 ноября, 2019, 15:47

Папа Римский Франциск во время посещения японских городов Хиросима и Нагасаки призвал мир отказаться от ядерного оружия

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Папа Франциск выступил с соответствующим заявлением в Хиросиме возле Мемориала мира.

"С чувством глубокой уверенности я снова говорю, что использование ядерной энергии в военных целях сегодня, больше чем прежде, - это преступление не только против достоинства людей, но и против любого возможного будущего нашего общего дома", - сказал понтифик.

Франциск провел встречу с несколькими людьми, пережившими атомную бомбардировку Хиросимы 6 августа 1945 года. Папа Римский заявил, что склоняет голову перед силой и достоинством людей, которые сумели выжить в этой катастрофе.

Папа Франциск находится в Японии с четырехдневным визитом. Также он побывал в Нагасаки, который также пострадал от атомной бомбардировки в 1945 году.

Впервые глава Римско-католической церкви посетил Японию в 1981 году - на тот момент понтификом был Иоанн Павел II. С тех пор подобных визитов в Японию не было.