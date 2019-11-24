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Espreso.tvОбществоПамять погибших в Голодоморе Порошенко почтил в Канаде

Память погибших в Голодоморе Порошенко почтил в Канаде


фото: prm.ua
Пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в субботу, 23 ноября 2019 г., почтил память жертв Голодомора возле памятника украинцам, которые прибыли в конце XIX века в Канаду. Он находится в городе Галифакс, где сейчас проходит Международный форум безопасности, гостем которого является экс-президент

Об этом Порошенко рассказал у себя в Telegram , передает Еспресо.TV.

"Цель нашей делегации - держать мировую коалицию вокруг Украины для решительного отпора российской агрессии". - отметил он.

Что же касается трагедии Великого Голода 1932-1933 годов, то, по мнению Порошенко, "сейчас Россия под руководством Кремля продолжает дело Сталина".

"И имеет такую же цель: уничтожить Украину как государство и украинцев как нацию. Но как тогда украинская нация возродилась, так и сейчас ничего у них не получится. Какие бы инструменты они не использовали: гибридную агрессию, внешнюю вооруженную агрессию, стремление расколоть государство, уничтожить изнутри - Украина объединится и возродится ", - подчеркнул политик.

 

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