Память погибших в Голодоморе Порошенко почтил в Канаде

24 ноября, 2019, 07:51

Об этом Порошенко рассказал у себя в Telegram , передает Еспресо.TV.

"Цель нашей делегации - держать мировую коалицию вокруг Украины для решительного отпора российской агрессии". - отметил он.

Что же касается трагедии Великого Голода 1932-1933 годов, то, по мнению Порошенко, "сейчас Россия под руководством Кремля продолжает дело Сталина".

"И имеет такую же цель: уничтожить Украину как государство и украинцев как нацию. Но как тогда украинская нация возродилась, так и сейчас ничего у них не получится. Какие бы инструменты они не использовали: гибридную агрессию, внешнюю вооруженную агрессию, стремление расколоть государство, уничтожить изнутри - Украина объединится и возродится ", - подчеркнул политик.