На Франковщине после отказа в кредите мужчина порубил банкомат

24 ноября, 2019, 11:53

Калужский горрайонный суд признал виновным в хулиганстве жителя Прикарпатья, который разбил мониторы в помещении государственной лотереи и порубил банкомат

Подробности со ссылкой на Курс рассказывает Еспресо.TV.

20 июня 2018 г. в обед обвиняемый приехал в Бурштын, чтобы сделать ставки на спорт. Зайдя в помещение государственной лотереи «Фаворит Спорт», мужчина оставил у входа деревянную палку, пошел к окну администратора и попросил зарегистрировать его ставку.

Когда женщина сообщила, что не может зарегистрировать ставку в связи с техническим перерывом в электронной базе, обвиняемый вернулся к выходу, взял палку и разбил 7 мониторов и 13 телевизоров, которые были в помещении.

Ущерб, нанесенный мужчиной, владельцы оценили в 54 504 грн. На выходе из помещения мужчину задержала служба охраны и передала правоохранителям.

На следующий день мужчина приехал в Рогатын, чтобы получить кредит. Сначала зашел в ПриватБанк, затем КредоБанк, но в обоих получил отказ.

После этого мужчина пошел к машине, взял топор и ударил банкомат КредоБанка, выведя его из строя. Сумма убытков 11 944 грн.

В суде обвиняемый признал свою вину. Подтвердил, что разбил мониторы и телевизоры, а также то, что порубил банкомат.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил два года ограничения свободы, освободив от основного наказания и установив испытательный срок 1 год.

Также он должен возместить 54 504 грн за разбитые мониторы и 854 грн за проведение экспертиз.