На базе UATV создадут русскоязычный канал, который будут транслировать на оккупированных территориях, - Бородянский

24 ноября, 2019, 20:56

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что на базе UATV будет создан русскоязычный телеканал, который будет транслироваться на оккупированных территориях

Об этом Бородянский заявил в интервью НВ.

По словам министра телеканал, который будет вещать на оккупированные территории, будет работать на базе канала UATV, а его бюджет будет превышать 400 млн грн.

"У нас есть на UATV примерно 440 млн грн. По нашему мнению, на сегодня этого достаточно. Далее будем смотреть", - сказал Бородянский.

По его словам, в бюджете уже заложены эти деньги. Бородянский отметил, что его министерство ведет переговоры, чтобы на этом канале появился контент украинских телевизионных групп.