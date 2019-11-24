На базе UATV создадут русскоязычный канал, который будут транслировать на оккупированных территориях, - Бородянский
24 ноября, 2019, 20:56
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что на базе UATV будет создан русскоязычный телеканал, который будет транслироваться на оккупированных территориях
Об этом Бородянский заявил в интервью НВ.
По словам министра телеканал, который будет вещать на оккупированные территории, будет работать на базе канала UATV, а его бюджет будет превышать 400 млн грн.
"У нас есть на UATV примерно 440 млн грн. По нашему мнению, на сегодня этого достаточно. Далее будем смотреть", - сказал Бородянский.
По его словам, в бюджете уже заложены эти деньги. Бородянский отметил, что его министерство ведет переговоры, чтобы на этом канале появился контент украинских телевизионных групп.
- Напомним, 9 ноября Владимир Бородянский назвал терминологическим недоразумением слова о разработке стандартов новостей в указе президента Украины Владимира Зеленского.
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