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Espreso.tvОбществоМороз и дальше будет грызть голую землю, - синоптик Диденко

Мороз и дальше будет грызть голую землю, - синоптик Диденко

В понедельник в Украине сохранится морозная ветреная погода, обусловленная антициклоном Quincу

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко в facebook.

"Для понедельника у меня пока теплых синоптических новостей нет. Потому что антициклон Quincу и в дальнейшем будет блокировать атлантические и средиземноморские, западные и юго-западные, теплые и влажные, воздушные потоки. Правда, влажные циклоны Luis на Балканах и в Италии, Mario недалеко от Ирландии и дальнеатлантический ex-Sebastien (видно чей-то "экс" козни строит), организуют очень сложную погоду в окрестных странах", - написала Диденко.

По ее словам, в Украине благодаря именно антициклону Quincу понедельник будет холодным.

"Мороз и дальше будет грызть голую землю, чистый асфальт и наши носы и щеки. Ближайшей ночью в Украине ожидается -3...-9 градусов, завтра днем от 3 мороза до 4 тепла. На Западе и Юге ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем +1...+6 градусов, на Закарпатье до +6...+10 градусов. Существенные осадки - вряд ли, разве что в западных областях и в Винницкой что-то полетает или покапает несущественное", - прогнозирует Диденко.

Также в Украине в понедельник ожидается сильный ветер.

"Ветер ожидается юго-восточный, 5-12 м/с, еще какие-то порывы поостаются, чтобы мы не забывали надвигать шапку на глаза, а штормовой ветер все еще вероятен в Приазовье. В Киеве понедельник будет холодным и сухим. Ночью -5... -7 градусов, днем от 2 мороза до 2 тепла", - отметила Диденко.

По ее словам потепление и осадки следует ожидать с 28-го ноября.

 

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