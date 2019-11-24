Электронные водительские права запустят уже в декабре, - вицепремьер Федоров

24 ноября, 2019, 21:27

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что электронными водительскими правами можно будет пользоваться уже в декабре

Об этом Федоров рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Две-три недели до Нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами", - сказал Федоров.

По словам министра, нормативная база для внедрения изменений уже готова, приложение уже тестируется.

"Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря ", - пообещал Федоров.