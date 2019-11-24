Электронные водительские права запустят уже в декабре, - вицепремьер Федоров
Об этом Федоров рассказал в интервью "Радио Свобода".
"Две-три недели до Нового года уже можно будет наслаждаться цифровыми правами", - сказал Федоров.
По словам министра, нормативная база для внедрения изменений уже готова, приложение уже тестируется.
"Приложение уже тестируется. То есть я его уже видел. Каждый день у нас есть встречи регулярные с нашими разработчиками, с нашей командой. То есть все на выходе. Мне кажется, что в первых числах декабря у нас будет уже все готово к релизу. Мы будем ждать хорошей возможности для того, чтобы провести такую большую презентацию, чтобы многие люди об этом узнали. Я думаю, что это, возможно, на презентации "100 дней работы правительства". То есть это середина декабря ", - пообещал Федоров.
- 23 ноября Михаил Федоров заявил об уверенности, что Украина через пять лет станет мировым лидером по диджитализации.
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