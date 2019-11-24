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Espreso.tvОбществоАдвокат семей Небесной Сотни Закревская голодает 4-е сутки: "Шансы на продолжение расследования худеют вместе со мной"

Адвокат семей Небесной Сотни Закревская голодает 4-е сутки: "Шансы на продолжение расследования худеют вместе со мной"

Протестная голодовка адвоката Евгении Закревской, которая представляет в суде семьи погибших и пострадавших во время событий на Майдане, продолжается уже четвертые сутки. За это время она потеряла уже почти 2 кг

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на страницу Закревской в Facebook.

"Сегодня сравнила количество следственных управлений спецрасследования по состоянию на 1.07.2019 и по состоянию на 20.11.2019. Из 67 осталось 25. Шансы на продолжение расследования дел Майдана худеют вместе со мной", - написала она.

Кроме того, как сообщила Закревская, в знак солидарности с ней 22 ноября объявили голодовку двое активистов: Михаил Шекета и Николай Колорович из Мукачево.

Что же касается главного требования, как ее лично, так и тех, чьи интересы она представляет, то оно остается неизменным - внеочередное заседание Верховной Рады и рассмотрение поправки 318.

 

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