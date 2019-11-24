24 ноября на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины
24 ноября, 2019, 18:13
24 ноября на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиции
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Все 3 обстрела по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": у Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 82 мм; вблизи Тарамчука - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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