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Espreso.tvОбществоЗа 5 лет Украина будет первой в мире по диджитализации, - вицепремьер Федоров

За 5 лет Украина будет первой в мире по диджитализации, - вицепремьер Федоров


фото: radiosvoboda.org
Вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверен, что Украина за пять лет станет мировым лидером по диджитализации

Об этом Федоров заявил в интервью "Радио Свобода" .

По его словам, Украина за пять лет способна опередить таких мировых лидеров, как Япония и Сингапур.

"Япония - хороший пример. Сингапур - хороший пример с точки зрения диджитализации. Новая Зеландия - хороший пример. Англия - хороший пример. Но если у нас будет здоровье, энергия и такая же политическая ситуация, я думаю, что за пять лет мы будем первыми в мире. Это очень реально я вам говорю ", - пообещал Федоров.

Вицепремьер отметил, что уже в декабре этого года будет представлено мобильное приложение "Государство в смартфоне". Первые проекты, которые уже будут в смартфоне - это водительские права, технический паспорт на авто.

Кроме того, довольно скоро будут электронные студенческие, электронные удостоверения пенсионера. После этого запланировано внедрение электронной прописки, изменение места регистрации, получения пенсии.

Федоров также рассказал, что также в декабре будут представлены "Кабинет застройщика", когда гражданин сможет подать документы, известить государство о том, что начал строительство, в электронном формате без участия ни одного чиновника.

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