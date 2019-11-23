 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЯценюк просит зажечь свечи по убитым в Голодоморе

Яценюк просит зажечь свечи по убитым в Голодоморе

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель политической партии "Народный фронт" обратился к украинцам о необходимости поддержать сегодняшнюю общенациональную акцию "Зажги свечу"

Об этом политик написал у себя в Facebook.

"Вечная память миллионам украинцев, уничтоженных советским режимом во время Голодомора - геноцида против Украины", - подчеркнул он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2019 суббота

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

23 ноября, 2019 суббота

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать