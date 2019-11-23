Яценюк просит зажечь свечи по убитым в Голодоморе
23 ноября, 2019, 13:35
Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель политической партии "Народный фронт" обратился к украинцам о необходимости поддержать сегодняшнюю общенациональную акцию "Зажги свечу"
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