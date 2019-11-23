 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВойна - это не компьютерная игра, которую можно начать заново, - предстоятель УГКЦ Святослав

Война - это не компьютерная игра, которую можно начать заново, - предстоятель УГКЦ Святослав


фото: DT.ua
Политики не должны легкомысленно относиться к вопросу войны и защиты Украины от агрессора, а также "жить так, будто войны нет"

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав, передает Еспресо.TV .

"Самое опасное, что и мы здесь в Украине начинаем жить так, будто войны нету. Что делать, чтобы не привыкать к войне? Посещать время от времени военный госпиталь. Глаза молодых ребят с искалеченными конечностями вам все скажут. Им нужно чувствовать, что их страдание - это не просто так. Что они борются за мирную жизнь для нас", - сказал он.

По его словам, очень опасно, когда в таких обстоятельствах кто-то будет говорить о необходимости любой ценой, пренебрегая правдой и справедливостью, закончить войну.

"Очевидно для тех, кто так говорит, это как компьютерная игра - выключил войну и пошел выпил кофе. Или сделал рестарт и начал заново. Но играть в войну нельзя. Сегодня речь идет об очень глубоких и серьезных вещах, от которых зависит наше будущее", - добавил патриарх греко-католиков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2019 суббота

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

23 ноября, 2019 суббота

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать