Война - это не компьютерная игра, которую можно начать заново, - предстоятель УГКЦ Святослав

23 ноября, 2019, 10:58

Политики не должны легкомысленно относиться к вопросу войны и защиты Украины от агрессора, а также "жить так, будто войны нет"

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав, передает Еспресо.TV .

"Самое опасное, что и мы здесь в Украине начинаем жить так, будто войны нету. Что делать, чтобы не привыкать к войне? Посещать время от времени военный госпиталь. Глаза молодых ребят с искалеченными конечностями вам все скажут. Им нужно чувствовать, что их страдание - это не просто так. Что они борются за мирную жизнь для нас", - сказал он.

По его словам, очень опасно, когда в таких обстоятельствах кто-то будет говорить о необходимости любой ценой, пренебрегая правдой и справедливостью, закончить войну.

"Очевидно для тех, кто так говорит, это как компьютерная игра - выключил войну и пошел выпил кофе. Или сделал рестарт и начал заново. Но играть в войну нельзя. Сегодня речь идет об очень глубоких и серьезных вещах, от которых зависит наше будущее", - добавил патриарх греко-католиков.