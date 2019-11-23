Ванкувер запретит одноразовый пластик
23 ноября, 2019, 09:45
Власти канадского города Ванкувер предлагают существенно ограничить реализацию пластиковых изделий одноразового применения
Об этом говорится на официальном сайте горсовета Ванкувера, передает Еспресо.TV.
Документом, в частности, предлагается запретить на территории города пластиковые трубочки для питья и одноразовые пакеты. Кроме этого, пошлиной в 25 центов теперь будут облагаться одноразовые чашки, даже если они сделаны из бумаги (то же касается и бумажных пакетов).
Все запреты должны вступать в силу постепенно, начиная с апреля следующего года - до января 2021-го.
Чтобы решение вступило в силу, его еще должны поддержать депутаты. Соответствующее голосование ожидается в скором времени.
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