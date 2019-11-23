В Малайзии задержали только судно, к украинским морякам претензий нет, - МИД Украины

23 ноября, 2019, 16:21

Министерство иностранных дел заявило, что в Малайзии было задержано только судно, на котором находился украинский экипаж, к морякам претензий нет

Об этом заявил заместитель главы департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает "Радио Свобода" .

Он отметил, что власти Малайзии задержали в своих территориальных водах корабль New Orion, большинство экипажа которого - украинцы, однако к самим морякам претензий нет.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Держим дело на контроле", - сказал Кирилич.

По его словам, судно задержали за спуск якоря без получения на то предварительного согласия. С гражданами Украины, которые были на борту, уже связался украинский консул.