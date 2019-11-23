В Малайзии задержали только судно, к украинским морякам претензий нет, - МИД Украины
23 ноября, 2019, 16:21
Министерство иностранных дел заявило, что в Малайзии было задержано только судно, на котором находился украинский экипаж, к морякам претензий нет
Об этом заявил заместитель главы департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает "Радио Свобода" .
Он отметил, что власти Малайзии задержали в своих территориальных водах корабль New Orion, большинство экипажа которого - украинцы, однако к самим морякам претензий нет.
"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Держим дело на контроле", - сказал Кирилич.
По его словам, судно задержали за спуск якоря без получения на то предварительного согласия. С гражданами Украины, которые были на борту, уже связался украинский консул.
- 23 листпада стало известно, что управление морской полиции Малайзии задержало судно с 23 членами экипажа в возрасте от 21 до 68 лет, среди которых есть граждане Украины.
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