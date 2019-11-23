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Espreso.tvОбществоВ Днипре неизвестные ворвались в "Просвиту". Избиты двое активистов

В Днипре неизвестные ворвались в "Просвиту". Избиты двое активистов

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту избиения активиста в Днипре

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Следователи квалифицировали нападение на мужчину как хулиганство и открыли уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Информация об избиении местного жителя поступила на линию "102" в субботу около 22:00.

"По словам 23-летнего заявителя, неизвестные мужчины напали на него в здании на улице Владимира Мономаха в городе Днипро. Впоследствии он обратился в больницу. По предварительным диагнозам врачей, мужчина получил легкие телесные повреждения", - отмечается в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа.

В соцсетях появилась информация, что нападение совершено на активистов общественной организации "Сообщество активной молодежи" (САМ).

Пострадавший Владислав Мельничук написал на своей странице в соцсети Facebook:

"Вчера, 22 ноября, около 22 часов вечера пятеро молодых людей в балаклавах ворвались в помещение "Просвита" в Днипре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной организации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа".

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