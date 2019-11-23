Уайлдер на 8 кг легче Ортиса перед чемпионским боем в супертяжелом весе
23 ноября, 2019, 15:25
Американец Деонтей Уайлдер и кубинец Луис Ортис прошли церемонию взвешивания перед боем за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 23 ноября, в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу, которое состоится в ночь на 24 ноября по киевскому времени. Главным боем вечера станет титульный поединок между чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом.
Американец оказался почти на 8 кг легче Ортиса - он весит 99,6 кг против 107,3 кг в кубинца.
- В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе американский боксер Деонтей Уайлдер будет защищать чемпионский пояс WBC в поединке с кубинцем Луисом Ортисом. Бой начнется в 6:00 по киевскому времени .
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