Уайлдер на 8 кг легче Ортиса перед чемпионским боем в супертяжелом весе

23 ноября, 2019, 15:25

Американец Деонтей Уайлдер и кубинец Луис Ортис прошли церемонию взвешивания перед боем за титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 23 ноября, в Лас-Вегасе (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников боксерского шоу, которое состоится в ночь на 24 ноября по киевскому времени. Главным боем вечера станет титульный поединок между чемпионом WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом.

Американец оказался почти на 8 кг легче Ортиса - он весит 99,6 кг против 107,3 кг в кубинца.