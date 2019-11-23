Танкер Delfi, затонувший вблизи Одессы, уже травил море мазутом и использовался Курченко для контрабанды, - СМИ

23 ноября, 2019, 08:57

Танкер Delfi, который в ночь с 21 на 22 ноября 2019 года, ушел на дно рядом с одесским пляжем Дельфин, является рейдово-портовым бункеровочным судном болгарского проекта 585, предназначенным для перевозки относительно небольшого количества нефтепродуктов и заправки других плавсредств топливом и моторными маслами

Его длина - 59 м, наибольшая ширина - 10 м, дедвейт - 1634 т, валовая вместимость - от 960 т, грузоподъемность 1565 тонн (1458 тонн мазута, 77 тонн масла, 30 тонн сухого груза), максимальная скорость 9 узлов, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net.

Delfi построен в ноябре 1974 году в болгарском городе Русе, на судостроительно-судоремонтном заводе "Иван Димитров". Судно не предназначено для выхода в открытое море, особенно в такую погоду, как вчера и сегодня.

За свою 45-летнюю жизнь этот танкер сменил несколько названий, флагов и владельцев. Сначала он назывался "Пялица" и принадлежал советскому Черноморскому морскому пароходству. После распада Советского Союза поднял украинский флаг и был передан на баланс Ильичевского морпорта. Затем судно приватизировали. Новым владельцем стала "Одесская танкерная компания", которая начала использовать его для трансчерноморских перевозок небольших партий нефтепродуктов. Тогда же бункеровщик переименовали в "Экологию" (Ekologia).

Некоторое время он ходил под флагом Украины, затем поменял порт приписки Батуми и вывесил полотнище с Иерусалимским крестом (национальный флаг Грузии). В 2010-х его переместили в Одессу и еще раз "украинизировали". Наконец в 2019 году у судна снова поменялся владелец. Им стала британская фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd. "Экология" превратилась в Delfi и ее перепрописали в молдавских Джурджулештах на Дунае - уже с флагом Молдовы.

"Есть все основания полагать, что перечисленные метаморфозы происходили не случайно, а связаны с довольно бурной и не совсем законной жизнью, которую вел маленький бункеровщик, курсировавший между Грузией и Украиной", - отмечает издание.

Со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, журналисты отмечают, что, очевидно, до момента аварии судно использовалось для контрабанды нефтепродуктов.

Как отмечается, именно с этим связано длительное пребывание бункеровщика в открытом море, минимальный состав экипажа (три человека), нежелание капитана эвакуироваться, а также "ложь компетентных органов по поводу отсутствия "незаконного и опасного для экологии груза" - тех самых нефтепродуктов, которые прямо сейчас отравляют акваторию Одесского залива и выплескиваются на городские пляжи ".

Не все в порядке как с законом, так и с собственным техническим состоянием в Delfi было и раньше.

Например, в феврале 2017 года он попался на сливе нефтепродуктов в районе Белгорода-Днестровского. На основании материалов Госэкоинспекции Северо-Западного региона Черного моря было открыто уголовное производство по части 1 ст. 243 УК Украины ("загрязнение моря"), но дальнейшего развития это дело не получило.

В феврале 2018 года танкер, который не ремонтировали с советских времен, чуть не затонул в румынских территориальных водах: открылась течь в машинном отделении. "Делфи" подал сигнал и его отбуксировали в Констанцу.

27 января 2016 году полиция на основании материалов СБУ открыла уголовное производство №12016160000000042 - по признакам ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1 и 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 212 УК Украины - "хищение имущества", "служебная халатность", "злоупотребление властью", "служебный подлог", "мошенничество" и "уклонение от уплаты налогов".

Следствие установило, что в течение 2012-2014 годов "неустановленные лица организовали преступную деятельность, направленное на ввоз нефтепродуктов на территорию Украины". Речь идет о нелегальном импорте, который выдавался за продукцию Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежавшего тогда сообщнику Януковича Сергею Курченко. Часть нефтепродуктов впоследствии переправляли за границу через Измаил и румынскую Тульчу, а часть реализовывалась в нашей стране.

В схеме было задействовано множество оффшорных компаний и еще больше морских судов. "Дельфи" - не самое большое и не самое важное, поэтому в материалах дела упоминается лишь однажды: обыскивая один из офисов контрабандистов, оперативники нашли, помимо прочего, чистый лист бумаги с печатью и номером IMO танкера.