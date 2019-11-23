Шторм затопил остров Бирючий, эвакуировали 11 человек

23 ноября, 2019, 09:21

На Азовском побережье в Запорожской области спасатели эвакуировали 11 человек с затопленного штормом острова Бирючий. Медицинской помощи эвакуированным не понадобилось

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс служба ГСЧС Запорожской области.

Также отмечается, что в течение 20-22 ноября на побережье бушевали волны высотой в 1,5-2 метра и порывы сильного ветра до 28 м/с.

Добавляется, что шторм привел к повышению уровня воды в селе Кирилловка, на автовокзал которого эвакуировали 11 человек.

"Инженерная техника и личный состав находиться на круглосуточном дежурстве на месте происшествия до отдельного распоряжения. Подразделения Главного управления находятся в оперативной готовности к действиям по назначению", - говорится в сообщении.