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Espreso.tvОбществоШторм затопил остров Бирючий, эвакуировали 11 человек

Шторм затопил остров Бирючий, эвакуировали 11 человек

На Азовском побережье в Запорожской области спасатели эвакуировали 11 человек с затопленного штормом острова Бирючий. Медицинской помощи эвакуированным не понадобилось

Об этом информирует Еспресо.TV со ссылкой на пресс служба ГСЧС Запорожской области.

Также отмечается, что в течение 20-22 ноября на побережье бушевали волны высотой в 1,5-2 метра и порывы сильного ветра до 28 м/с.

Добавляется, что шторм привел к повышению уровня воды в селе Кирилловка, на автовокзал которого эвакуировали 11 человек.

"Инженерная техника и личный состав находиться на круглосуточном дежурстве на месте происшествия до отдельного распоряжения. Подразделения Главного управления находятся в оперативной готовности к действиям по назначению", - говорится в сообщении.

  • В последние дни в Украине резко ухудшились погодные условия. На суше начались морозы до -15 градусов, а на Черном и Азовском морях - мощные штормы.
  • Дошло до того, что в Одессе перевернулся танкер с нефтепродуктами под флагом Молдовы.
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