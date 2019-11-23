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Espreso.tvОбщество"Россия стремится ему отомстить за фундаментальные достижения", - International Policy Digest о делах по Порошенко

"Россия стремится ему отомстить за фундаментальные достижения", - International Policy Digest о делах по Порошенко


фото: huffpost.com
Все дела против пятого президента Украины Петра Порошенко заказаны Россией

К такому выводу приходит в своем материале автор International Policy Digest Ник Кеннеди. Он считает, что в отличие от Януковича, Порошенко действительно защищал национальные интересы Украины и противостоял российской агрессии, что позволило сохранить страну от тотального уничтожения, передает Еспресо.TV.

"Порошенко пришлось сделать тяжелую работу, чтобы остановить русских. Он сформировал мощную международную поддержку Украины во главе с Соединенными Штатами и Европейским Союзом, накануне саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году. Под этим международным давлением Россия вынуждена была подписать первый документ Минских соглашений, на основе мирного плана Порошенко. Минский процесс стал дипломатической победой лидера Украинской, принуждая  Россию к миру через давление мирового сообщества и усиление санкций", - пишет Кеннеди.

"Теперь, когда Порошенко ушел с поста президента Украины в 2019 году, Россия стремится ему отомстить за фундаментальные достижения: защиту национальных интересов, ратификацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, введение безвиза с ЕС для украинских граждан, а особенно за закрепление в Конституции курса Украины на полноценное членство в НАТО и ЕС и за возрождение мощной армии, согласно стандартам Альянса. Для этого они используют фейковые расследования, сфабрикованы пророссийскими политиками режима Януковича", - считает автор Internatio nal Policy Digest.

Бывшего верховного главнокомандующего Петра Порошенко обвиняют, в частности, в якобы незаконном приказе о контрнаступлении на Донбассе в июне 2014 года. Тогда украинская армия освободила две трети оккупированных Россией территорий.

Сам Петр Порошенко считает такие обвинения абсурдными, но готов отвечать за исполнение своих президентских обязанностей.

  • 20 ноября Государственное бюро расследований (ГБР) назвало 13 уголовных производств, участником которых является Порошенко.
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