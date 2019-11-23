 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Надо сначала отвоевать землю, а потом ее делить". В Виннице министра Милованова перебивали криками "Позор!"

"Надо сначала отвоевать землю, а потом ее делить". В Виннице министра Милованова перебивали криками "Позор!"

22 ноября 2019 года в Виннице состоялся "земельный форум" с участием министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова. Он представил концепцию земельной реформы от действующей власти во главе с партией "Слуга народа"

В помещении Института кормов и сельского хозяйства Подолья Национальной академии аграрных наук Украины собралось немало заинтересованных: чиновники, аграрии, фермеры, представители территориальных общин, активисты, представители органов местного самоуправления, структур и ведомств, к компетенции которых относятся земельные вопросы. Среди них не все были довольны тем, что говорил министр, и как он отвечал на их вопросы, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на винницкий портал Vежа .

Напряжение начало расти, когда пришло время вопросов из зала. Те, кто задавал вопросы, прежде всего был озабочен вероятностью продажей земли иностранцам, а также конкурентоспособностью украинцев перед крупными холдингами и корпорациями в плане покупки земли. Также часто звучала мысль о том, что сейчас земельная реформа - вообще не актуально, к тому же, в ней есть много спорных вопросов, требующих тщательной доработки. На это министр сказал, что по всем вопросам земельной реформы можно обращаться на бесплатную "горячую линию" правительства - 1545.

Читайте также: Николай Княжицкий. Закон о или против рынка земли?

Также он сообщил, что для аграриев предусмотрено удешевление кредитов на покупку земель сельскохозяйственного назначения до 3-5% - на соответствующую программу уже выделено 4 млрд грн. При этом компенсация должна быть по двум вариантам: либо по кредиту в размере учетной ставки НБУ, либо одноразовая компенсация тела кредита в размере учетной ставки НБУ.

Однако многие аграрии и представители ассоциаций фермеров возмущались, что выплаты кредитов за землю будут очень обременительными, "среднестатистический покупатель" не сможет конкурировать с "большими игроками", которые не должны идти за кредитом, а имеют "деньги на руках".

На это Милованов отметил, что действительно важен вопрос финансовой поддержки. Он привел пример Грузии, где крестьяне могут купить землю, заплатив 50% стоимости, в то время, как другие граждане - все 100%. На фразу министра, что подобную схему можно тоже прописать в условиях аукционов в Украине, слушатели отреагировали не слишком одобрительно, отметив, что такие вещи нужно продумывать заранее, а не после первого чтения.

Одним из других вопросов, который живо обсуждали - это преимущественное право выкупа определенного участка. Например, что касается передачи участка, Милованов объяснил, что такое право будут иметь наследники, которые являются ближайшими родственниками - родители, дети, братья, сестры и тому подобное. При этом будет неважно, идет речь о наследстве или о завещании. То есть человек не сможет передать участок завещанием не близкому родственнику.

Местная активистка, участница войны в Донбассе Светлана Бевз просила министра прислушиваться к мнению, что сначала нужно "отвоевать нашу святую землю в оккупанта", а введение рынка земли назвала "отдачей в рабство наших нерожденных детей":

"Как участник боевых действий, вернувшись на демобилизацию, не стала на очередь за землей, и так же много моих собратьев - мы не брали по 2 гектара земли. Поэтому мы считаем своим долгом сначала освободить украинскую землю, а потом уже ее разделять . И это надо делать честно. Большой кредит доверия сегодня к власти. пожалуйста, не позорьте этими решениями ".

В ответ на это Тимофей Милованов назвал слова о "геноциде, рабстве и святой земли" риторикой.

"О каком геноциде идет речь?" - обратился к женщине Милованов.

Читайте также: Роман Бессмертный: Дикий рынок земли и промосковский коридор для Зе завершатся расчленением Украины

"Я голосовала за Зеленского на выборах, и имею свою точку зрения, так же как и мои собратья, добровольцы", - ответила ему Бевз.

Тогда Милованов попросил активистку не манипулировать войной и говорить за себя, потому что и у него самого есть друзья, которые воевали на Востоке.

"Возможно, надо начале отвоевать землю, а потом ее делить? Вы не хотите Крым отвоевать, а потом уже и эту землю?" - спросила у него Бевз.

Разговор еще продолжалась, но часть собравшихся начала выкрикивать "Ганьба" и выходить из зала.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2019 суббота

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

23 ноября, 2019 суббота

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать