"Надо сначала отвоевать землю, а потом ее делить". В Виннице министра Милованова перебивали криками "Позор!"

23 ноября, 2019, 14:57

22 ноября 2019 года в Виннице состоялся "земельный форум" с участием министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова. Он представил концепцию земельной реформы от действующей власти во главе с партией "Слуга народа"

В помещении Института кормов и сельского хозяйства Подолья Национальной академии аграрных наук Украины собралось немало заинтересованных: чиновники, аграрии, фермеры, представители территориальных общин, активисты, представители органов местного самоуправления, структур и ведомств, к компетенции которых относятся земельные вопросы. Среди них не все были довольны тем, что говорил министр, и как он отвечал на их вопросы, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на винницкий портал Vежа .

Напряжение начало расти, когда пришло время вопросов из зала. Те, кто задавал вопросы, прежде всего был озабочен вероятностью продажей земли иностранцам, а также конкурентоспособностью украинцев перед крупными холдингами и корпорациями в плане покупки земли. Также часто звучала мысль о том, что сейчас земельная реформа - вообще не актуально, к тому же, в ней есть много спорных вопросов, требующих тщательной доработки. На это министр сказал, что по всем вопросам земельной реформы можно обращаться на бесплатную "горячую линию" правительства - 1545.

Читайте также: Николай Княжицкий. Закон о или против рынка земли?

Также он сообщил, что для аграриев предусмотрено удешевление кредитов на покупку земель сельскохозяйственного назначения до 3-5% - на соответствующую программу уже выделено 4 млрд грн. При этом компенсация должна быть по двум вариантам: либо по кредиту в размере учетной ставки НБУ, либо одноразовая компенсация тела кредита в размере учетной ставки НБУ.

Однако многие аграрии и представители ассоциаций фермеров возмущались, что выплаты кредитов за землю будут очень обременительными, "среднестатистический покупатель" не сможет конкурировать с "большими игроками", которые не должны идти за кредитом, а имеют "деньги на руках".

На это Милованов отметил, что действительно важен вопрос финансовой поддержки. Он привел пример Грузии, где крестьяне могут купить землю, заплатив 50% стоимости, в то время, как другие граждане - все 100%. На фразу министра, что подобную схему можно тоже прописать в условиях аукционов в Украине, слушатели отреагировали не слишком одобрительно, отметив, что такие вещи нужно продумывать заранее, а не после первого чтения.

Одним из других вопросов, который живо обсуждали - это преимущественное право выкупа определенного участка. Например, что касается передачи участка, Милованов объяснил, что такое право будут иметь наследники, которые являются ближайшими родственниками - родители, дети, братья, сестры и тому подобное. При этом будет неважно, идет речь о наследстве или о завещании. То есть человек не сможет передать участок завещанием не близкому родственнику.

Местная активистка, участница войны в Донбассе Светлана Бевз просила министра прислушиваться к мнению, что сначала нужно "отвоевать нашу святую землю в оккупанта", а введение рынка земли назвала "отдачей в рабство наших нерожденных детей":

"Как участник боевых действий, вернувшись на демобилизацию, не стала на очередь за землей, и так же много моих собратьев - мы не брали по 2 гектара земли. Поэтому мы считаем своим долгом сначала освободить украинскую землю, а потом уже ее разделять . И это надо делать честно. Большой кредит доверия сегодня к власти. пожалуйста, не позорьте этими решениями ".

В ответ на это Тимофей Милованов назвал слова о "геноциде, рабстве и святой земли" риторикой.

"О каком геноциде идет речь?" - обратился к женщине Милованов.

Читайте также: Роман Бессмертный: Дикий рынок земли и промосковский коридор для Зе завершатся расчленением Украины

"Я голосовала за Зеленского на выборах, и имею свою точку зрения, так же как и мои собратья, добровольцы", - ответила ему Бевз.

Тогда Милованов попросил активистку не манипулировать войной и говорить за себя, потому что и у него самого есть друзья, которые воевали на Востоке.

"Возможно, надо начале отвоевать землю, а потом ее делить? Вы не хотите Крым отвоевать, а потом уже и эту землю?" - спросила у него Бевз.

Разговор еще продолжалась, но часть собравшихся начала выкрикивать "Ганьба" и выходить из зала.