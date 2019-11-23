"Где бы ты ни был - почти память!" Украинцев призывают в 16:00 зажечь в окнах свечу памяти по тем, кого не стало в результате Голодомора

23 ноября, 2019, 11:51

Сегодня, 23 ноября 2019 года, в 16:00 состоится общенациональная минута молчания, после которой начнется акция "Зажги свечу памяти!"

Украинцы дома и по всему миру зажгут свечи памяти у себя на окнах или у мемориалов Голодомора, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Украинского института национальной памяти (УИНП).

По этому случаю с участием Института еще раньше было подготовлено несколько социальных роликов.

"Важно поддерживать традицию памяти и поэтому основная задача этого ролика - показать модель поведения, как каждый может присоединиться к чествованию памяти жертв Голодомора. Мы хотим, чтобы люди подумали:" О, кстати, а мы ведь тоже так можем делать ! ", - объясняет автор идеи и сценарист видеоработы "Где бы ты ни был" Омельян Ощудляк:

К акции также присоединятся украинские церкви.