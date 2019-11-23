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Espreso.tvМир"Это - перебор". Продюсер "Ласкового мая" призвал Кремль прекратить антиукраинскую истерию на ТВ

"Это - перебор". Продюсер "Ласкового мая" призвал Кремль прекратить антиукраинскую истерию на ТВ


фото: vse.media
Российский музыкальный продюсер Андрей Разин, который перед этим первым сообщил о страшной болезни Анастасии Заворотнюк, на своей странице в Instagram назвал антиукраинскую пропаганду в РФ "перебором", попросил местные СМИ сменить тему и "поговорить, например, о Беларуси"

Об этом передает Еспресо.TV .

"Считаю, что каналы "НТВ" и "Первый канал" нужно переформатировать, потому что Россия настолько устала от Украины и ежедневной многочасовой информации о ней, что это - перебор. Россия, мы можем хотя бы на минуту забыть о них и поговорить, например , о Беларуси. Да что же это такое?" - возмутился продюсер группы" Ласковый май ".

В связи с этим Андрей Разин обратился к "продюсеров Кремля".

"Остановите уже этот беспредел. Просто невозможно слушать, уже нет сил видеть этот мордобой, одни и те же рожи, которые раздражают все население России", - отметил Разин.

"Мне кажется, что это - провокация против Зеленского и Путина", резюмировал он.

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