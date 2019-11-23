"Барселоне" пришлось спасаться от поражения в матче с аутсайдером чемпионата Испании
23 ноября, 2019, 17:17
В 14-м туре чемпионата Испании "Барселона" уступала "Леганесу", но дожала соперника в конце матча
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 12-й минуте счет открыл нападающий "Леганеса" Юссеф Эн-Несири. В начале второго тайма форвард "Барселоны" Луис Суарес восстановил равновесие. На 81-й минуте полузащитник каталонцев Артуро Видаль принес "Барселоне" победу.
"Барселона" выиграла у "Леганеса" 2: 1, набрала 28 очков и занимает в турнирной таблице первое место. "Леганес" с 6-ю пунктами идет на последней позиции.
Чемпионат Испании
14-й тур
23 ноября
"Леганес" - "Барселона" 1: 2
Голы: Эн-Несери, 12 - Суарес, 53, Видаль, 81
- 21 ноября новым претендентом на пост главного тренера "Барселоны" стал аргентинец Почеттино, который вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов.
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