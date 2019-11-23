 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Барселоне" пришлось спасаться от поражения в матче с аутсайдером чемпионата Испании

"Барселоне" пришлось спасаться от поражения в матче с аутсайдером чемпионата Испании


фото: REUTERS
В 14-м туре чемпионата Испании "Барселона" уступала "Леганесу", но дожала соперника в конце матча

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 12-й минуте счет открыл нападающий "Леганеса" Юссеф Эн-Несири. В начале второго тайма форвард "Барселоны" Луис Суарес восстановил равновесие. На 81-й минуте полузащитник каталонцев Артуро Видаль принес "Барселоне" победу.

"Барселона" выиграла у "Леганеса" 2: 1, набрала 28 очков и занимает в турнирной таблице первое место. "Леганес" с 6-ю пунктами идет на последней позиции.

Чемпионат Испании

14-й тур

23 ноября

"Леганес" - "Барселона" 1: 2

Голы: Эн-Несери, 12 - Суарес, 53, Видаль, 81

  • 21 ноября новым претендентом на пост главного тренера "Барселоны" стал аргентинец Почеттино, который вывел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2019 суббота

больше новостей

23 ноября, 2019 суббота

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать