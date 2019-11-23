На тихоокеанском Бугенвиле проводят референдум по поводу независимости

23 ноября, 2019, 08:43

Жители острова Бугенвиль в субботу, 23 ноября 2019 года, начали голосовать на референдуме, который должен решить их дальнейшую судьбу

Жители будут голосовать за то, становиться ли Бугенвилю независимой страной, или получить большую самостоятельность в составе Папуа-Новой Гвинеи, автономной частью которой является этот остров, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Большинство экспертов ожидают, что участники сегодняшнего опроса выберут государственный суверенитет. Однако, окончательное решение должен принять парламент Папуа-Новой Гвинеи. В ООН отметили, что за проведением референдума будут следить около сотни международных наблюдателей.

Итоги референдума ожидают в середине декабря. Из-за географических особенностей острова референдум может продолжаться более двух недель. Площадь острова составляет почти 9 тысяч квадратных километров, к нему также относятся многочисленные небольшие острова. Из-за этого до многих общин сложно добраться.

Справка

Остров, где проживает более 200 тысяч жителей, в настоящее время является частью Папуа-Новой Гвинеи. Он имеет статус автономной провинции.

Свое название остров получил в честь французского исследователя Океании Луи Антуана де Бугенвиля. С 1880-х годов и до Первой мировой войны этот остров был частью Германской Новой Гвинеи. Затем Австралия оккупировала эту территорию. В 1975 году она стала частью Папуа-Новой Гвинеи.

Референдум о независимости острова договорились провести после 10-летней гражданской войны, которая закончилась в 1998 у. В ней погибли более 15 тыс. человек. Бугенвиль имеет месторождения меди и золота, а также огромный туристический потенциал.

Впрочем, его население фактически живет в нищете.