Малайзия задержала судно с 22 украинскими моряками

23 ноября, 2019, 14:20

Управление морской полиции Малайзии (MMEA) задержало судно с 23 членами экипажа в возрасте от 21 до 68 лет, среди которых граждане Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на местное издание The Star.

Задержание произошло еще в четвергу, 21 ноября 2019 года, у восточного побережья Джохора.

"Все 23 члена экипажа были задержаны после того, как они не смогли показать разрешение на вход от администрации порта. Члены экипажа являются россиянами и украинцами в возрасте от 21 до 68 лет", - сказал директор ведомства.

Двое членов экипажа были переданы работникам Управления для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В случае признания виновными, морякам грозит штраф от $24 тыс. или до 2 лет лишения свободы.

Российский "Интерфакс" в свою очередь подчеркивает, что, по информации посольства РФ, на борту находились один россиянин и 22 гражданина Украины. Причиной задержания якобы стало отсутствие разрешения на якорную стоянку сухогруза New Orion, который ходит под флагом Камеруна.