 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКак вообще может появиться мысль уничтожить целый народ?, - Зеленский о годовщине Голодомора

Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ?, - Зеленский о годовщине Голодомора


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях памяти у Национального музея Голодомора-геноцида

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

По словам Зеленского, человечество еще не придумало слов, чтобы описать ту боль, которую пережили украинцы.

"Огромный объем фактов и доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос: За что? Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ? Как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней - последнюю крошку надежды? Надежды, что ты, или хотя бы твои дети доживут до следующего утра ", - спросил президент.

Также Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут и не простят преступлений, совершенных в годы Голодомора.

"Мы - украинцы. И нам все по силам. Но есть две вещи, которых мы никогда не сможем. Мы не сможем это забыть. И не сможем это простить", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Кто и почему не хочет признать Голодомор геноцидом

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2019 суббота

больше новостей

23 ноября, 2019 суббота

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать