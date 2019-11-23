Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ?, - Зеленский о годовщине Голодомора

23 ноября, 2019, 17:32

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

По словам Зеленского, человечество еще не придумало слов, чтобы описать ту боль, которую пережили украинцы.

"Огромный объем фактов и доказательств все равно не дает ни уму, ни сердцу ответа на простой вопрос: За что? Как вообще может появиться мысль уничтожить целый народ? Как можно забрать у людей последнюю крошку хлеба, а с ней - последнюю крошку надежды? Надежды, что ты, или хотя бы твои дети доживут до следующего утра ", - спросил президент.

Также Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут и не простят преступлений, совершенных в годы Голодомора.

"Мы - украинцы. И нам все по силам. Но есть две вещи, которых мы никогда не сможем. Мы не сможем это забыть. И не сможем это простить", - подчеркнул Зеленский.

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