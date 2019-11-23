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Espreso.tvОбществоБоевики "ДНР" начали показывать своего "премьера"

Боевики "ДНР" начали показывать своего "премьера"

Сепаратистские сайты начали публиковать фото "премьер-министра ДНР" Александра Ананченко

В частности, появились фотографии со съезда "Донецкой республики", который состоялся в четверг, 21 ноября 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса.

Также стало известно о том, что Ананченко получил новые полномочия - теперь он может направлять своих представителей в "наблюдательный совет" банка группировки.

Впервые фото "премьера" появилось только в апреле этого года во время фейкового "Ялтинского экономического форума" с участием Дениса Пушилина и Сергея Аксенова. Ранее снимков, на которых видно лицо Ананченко или видеозаписей с его участием в сети не было.

Ананченко был назначен "премьер-министром" террористической группировки "ДНР" в октябре 2018 года.

Ранее он был советником руководителя ЗАО "Внешторгсервис" - компании с регистрацией в непризнанной Южной Осетии, под контролем которой находятся все крупнейшие промышленные предприятия оккупированных территорий Донбасса. Компанию связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

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