23 ноября на фронте: оккупанты 7 раз нарушили режим тишины

23 ноября, 2019, 18:28

23 ноября на Донбассе российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

3 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Южное. Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела по позициям Объединенных сил: дважды возле Песков - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Водяного - из автоматических гранатометов; неподалеку Верхнеторецкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.