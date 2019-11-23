22 ноября на фронте: с российской стороны - 14 обстрелов вблизи 10 городов и сел, с украинской - есть потери
Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил на 07:00 субботы, 23 ноября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - отмечается в сообщении.
Российско-террористические войска вели обстрелы украинских позиций вблизи 10 городов, поселков и сел:
Талаковка и Водяное - из ручных противотанковых гранатометов;
Пески - из стрелкового оружия;
Тарамчук, Красногоровка - из станковых противотанковых гранатометов (СПГ), крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Шумы - из ручных противотанковых гранатометов;
Новгородское - из минометов калибра 120 мм;
Причепиловка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
По официальным данным, вчера, 22 ноября, ранение в результате обстрелов получил один защитник Украины. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.
"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потери с нашей стороны не зафиксировані", - сообщают украинские военные.
Читайте также
-
16 ноября, 2019 Встреча в Нормандском формате: как отличить победу от поражения
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией
-
19 ноября, 2019 Закон о или против рынка земли?
Читайте также
-
-
-
19 ноября, 2019 Виталий Портников: Авторитаризм несовместим с демократией