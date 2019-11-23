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Espreso.tvОбщество22 ноября на фронте: с российской стороны - 14 обстрелов вблизи 10 городов и сел, с украинской - есть потери

22 ноября на фронте: с российской стороны - 14 обстрелов вблизи 10 городов и сел, с украинской - есть потери


фото: DT.ua
В пятницу, 22 ноября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в сводке о положении в районе проведения операции Объединенных сил на 07:00 субботы, 23 ноября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - отмечается в сообщении.

Российско-террористические войска вели обстрелы украинских позиций вблизи 10 городов, поселков и сел:

Талаковка и Водяное - из ручных противотанковых гранатометов;

Пески - из стрелкового оружия;

Тарамчук, Красногоровка - из станковых противотанковых гранатометов (СПГ), крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Шумы - из ручных противотанковых гранатометов;

Новгородское - из минометов калибра 120 мм;

Причепиловка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Новолуганское - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По официальным данным, вчера, 22 ноября, ранение в результате обстрелов получил один защитник Украины. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия.

"С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потери с нашей стороны не зафиксировані", - сообщают украинские военные.

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