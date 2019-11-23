 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество19 уничтоженных и раненых: в штабе ООС рассказали о потерях русских и наемников за неделю

19 уничтоженных и раненых: в штабе ООС рассказали о потерях русских и наемников за неделю

В зоне боевых действий на Донбассе в течение 16-22 ноября 2019 года российско-террористические силы понесли значительные потери - девять оккупантов уничтожены, еще 10 - ранены

Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в пресс-центре ООС, передает Еспресо.TV .

"По информации разведки Объединенных сил, с 16 по 22 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек. Девять оккупантов были ликвидировані, а еще 10 человек - это санитарные потери", - говорится в сообщении.

Кроме того, за эту неделю российские оккупационные войска потеряли один БПЛА.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2019 суббота

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

23 ноября, 2019 суббота

22 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать