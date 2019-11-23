19 уничтоженных и раненых: в штабе ООС рассказали о потерях русских и наемников за неделю

23 ноября, 2019, 12:30

В зоне боевых действий на Донбассе в течение 16-22 ноября 2019 года российско-террористические силы понесли значительные потери - девять оккупантов уничтожены, еще 10 - ранены

Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в пресс-центре ООС, передает Еспресо.TV .

"По информации разведки Объединенных сил, с 16 по 22 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 19 человек. Девять оккупантов были ликвидировані, а еще 10 человек - это санитарные потери", - говорится в сообщении.

Кроме того, за эту неделю российские оккупационные войска потеряли один БПЛА.