Зеленский провел встречу с египетским миллиардером
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Вечером 21 ноября Владимир Зеленский принял у себя Нагиба Онси Савириса, египетского бизнесмена, владельца компании Orascom Construction Limited - одной из крупнейших строительных компаний Африки и Ближнего Востока и первой в истории Египта транснациональной корпорации. Савирис - второй по средствам человек в Египте и его сфера интересов охватывает строительство, инжиниринг, закупки и связи.
Египетский бизнесмен сообщил, что интересуется возможностью инвестировать в Украину.
«Я не раз заявлял инвесторам и нашим международным партнерам, что лично буду защищать иностранные инвестиции в Украину, а правительство и парламент работают над созданием благоприятного бизнес-климата в нашей стране», - отметил Зеленский.
Президент предложил миллиардеру рассмотреть возможность приобретения государственных гостиниц "Днепр" и "Украина" в рамках кампании по приватизации госпредприятий, которые проводит правительство, и предположил, что Савирису будет интересно инвестировать в украинский банковский сектор.
- Напомним, на экономическом форуме в Мариуполе президент озвучил амбициозные планы по экономическим реформам и инвестициям.
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