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Espreso.tvЭкономикаЗеленский провел встречу с египетским миллиардером

Зеленский провел встречу с египетским миллиардером


фото: Прес-служба президента України
Президент приглашает Нагиба Савириса, одного из самых богатых африканцев, инвестировать в Украину

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Вечером 21 ноября Владимир Зеленский принял у себя Нагиба Онси Савириса, египетского бизнесмена, владельца компании Orascom Construction Limited - одной из крупнейших строительных компаний Африки и Ближнего Востока и первой в истории Египта транснациональной корпорации. Савирис - второй по средствам человек в Египте и его сфера интересов охватывает строительство, инжиниринг, закупки и связи.

Египетский бизнесмен сообщил, что интересуется возможностью инвестировать в Украину.

«Я не раз заявлял инвесторам и нашим международным партнерам, что лично буду защищать иностранные инвестиции в Украину, а правительство и парламент работают над созданием благоприятного бизнес-климата в нашей стране», - отметил Зеленский.

Президент предложил миллиардеру рассмотреть возможность приобретения государственных гостиниц "Днепр" и "Украина" в рамках кампании по приватизации госпредприятий, которые проводит правительство, и предположил, что Савирису будет интересно инвестировать в украинский банковский сектор.

 
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