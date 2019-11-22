Victoria's Secret впервые за четверть века отменила показ

22 ноября, 2019, 14:51

Бренд нижнего белья Victoria's Secret отменил свой ежегодный показ впервые за 25 лет

Об этом сообщает BBC.

Финансовый директор компании L Brands, которой принадлежит Victoria's Secret, Стюарт Бургдорфера пояснил, что сейчас сотрудники решают, как дальше продвигать бренд. Представитель компании также пообещал, что Victoria's Secret проведет другое мероприятие этой зимой, но не уточнил какой именно.

В 2019 г. чистый убыток L Brands составил $252 млн.

Впервые шоу Victoria's Secret прошло в 1995-м и быстро стало популярным: ежегодно его смотрели миллионы телезрителей.

В показах бренда участвовали супермодели Тайра Бэнкс, Жизель Бюндхен, Хайди Клум и другие. Однако за последние годы популярность шоу снизилась из-за худобы моделей и отсутствия разнообразия. Столкнувшись с рядом скандалов и падением продаж, марка смягчила свои требования.