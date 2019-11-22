В Сербии опровергли поставку мин Украине

22 ноября, 2019, 21:58

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что страна не экспортирует оружие в Украину и не продавала мины

Об этом сообщает Укринформ.

"Если третья страна продает наше оружие Украине, что может сделать Сербия? В конце концов, вы видели, президент вышел с очень точной информацией, какие компании были привлечены при покупке той партии, которую показали по телевидению, кто купил и кто продал оружие. Мы даже не сказали, что это было сделано незаконно, просто чтобы знали, кто это сделал, чтобы люди не распространяли различные домыслы, а видели, кто участвовал в покупке и продаже этого оружия ", - заявил Стефанович.

Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что показанные на видео мины были частью партии в 15 000 штук, проданной компании "Техноремонт" Петара Црногораца, владельца сербской фирмы по продаже оружия CPR Impex.

"Эта компания купила 15 000 мин и продала их польской компании через Кипр. Нигде ни разу не упоминалась ни Украина, ни любая другая страна. Иначе Сербия не допустила бы этого из-за наших хороших отношений как с Российской Федерацией, так и с Украиной" - сказал Вучич.

По данным СМИ, Вооруженные силы Украины, вероятно, используют на Донбассе оружие из Сербии, несмотря на то, что страна официально не экспортировала вооружение в Украину.