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Espreso.tvОбществоВ работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой

В пятницу, 22 ноября, в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой

Об этом сообщает Еспресо.TV .

По данным сайта Downdetector, больше всего сбой затронул работу мессенджера в Украине, Беларуси и РФ, но проблемам с мессенджером подверглись также пользователи из Германии, Великобритании, Дании, Польши, Нидерландов, Румынии, Молдовы, Чехии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана.

Причины сбоя пока неизвестны.

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