В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой
22 ноября, 2019, 16:11
В пятницу, 22 ноября, в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой
Об этом сообщает Еспресо.TV .
По данным сайта Downdetector, больше всего сбой затронул работу мессенджера в Украине, Беларуси и РФ, но проблемам с мессенджером подверглись также пользователи из Германии, Великобритании, Дании, Польши, Нидерландов, Румынии, Молдовы, Чехии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана.
Причины сбоя пока неизвестны.
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