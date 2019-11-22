22 ноября, 2019, 16:11

В пятницу, 22 ноября, в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой

Об этом сообщает Еспресо.TV .

По данным сайта Downdetector, больше всего сбой затронул работу мессенджера в Украине, Беларуси и РФ, но проблемам с мессенджером подверглись также пользователи из Германии, Великобритании, Дании, Польши, Нидерландов, Румынии, Молдовы, Чехии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана.

Причины сбоя пока неизвестны.