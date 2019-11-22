В ПЦУ ответили на "обеспокоенность" иерусалимского патриарха
22 ноября, 2019, 08:43
В Православной церкви Украины отреагировали на идею патриарха Иерусалимского Феофила III обсудить вопрос "сохранения единства православия"
Об этом в Facebook написал представитель ПЦУ Евстратий Зоря.
"Всем очевидно, что причина инициативы - желание российского патриарха. Таким образом он пытается приостановить процесс признания автокефалии ПЦУ и усилить противоречия между церквями, которые общаются с ПЦУ, и теми, которые с ней общения еще не имеют", - пишет Заря.
Ранее Феофил III выразил "глубокую обеспокоенность нынешним трудностями, которые омрачают жизнь церкви, и угрозами, нависшими над нами".
20 ноября он встретился в Кремле с президентом РФ и главой РПЦ, получил премию и передал Путину "благословение святого града Иерусалима".
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