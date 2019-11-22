В ПЦУ ответили на "обеспокоенность" иерусалимского патриарха

22 ноября, 2019, 08:43

В Православной церкви Украины отреагировали на идею патриарха Иерусалимского Феофила III обсудить вопрос "сохранения единства православия"

Об этом в Facebook написал представитель ПЦУ Евстратий Зоря.

"Всем очевидно, что причина инициативы - желание российского патриарха. Таким образом он пытается приостановить процесс признания автокефалии ПЦУ и усилить противоречия между церквями, которые общаются с ПЦУ, и теми, которые с ней общения еще не имеют", - пишет Заря.

Ранее Феофил III выразил "глубокую обеспокоенность нынешним трудностями, которые омрачают жизнь церкви, и угрозами, нависшими над нами".

20 ноября он встретился в Кремле с президентом РФ и главой РПЦ, получил премию и передал Путину "благословение святого града Иерусалима".