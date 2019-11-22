 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ПЦУ ответили на "обеспокоенность" иерусалимского патриарха

В ПЦУ ответили на "обеспокоенность" иерусалимского патриарха

В Православной церкви Украины отреагировали на идею патриарха Иерусалимского Феофила III обсудить вопрос "сохранения единства православия"

Об этом в Facebook написал представитель ПЦУ Евстратий Зоря.

"Всем очевидно, что причина инициативы - желание российского патриарха. Таким образом он пытается приостановить процесс признания автокефалии ПЦУ и усилить противоречия между церквями, которые общаются с ПЦУ, и теми, которые с ней общения еще не имеют", - пишет Заря.

Ранее Феофил III выразил "глубокую обеспокоенность нынешним трудностями, которые омрачают жизнь церкви, и угрозами, нависшими над нами".

20 ноября он встретился в Кремле с президентом РФ и главой РПЦ, получил премию и передал Путину "благословение святого града Иерусалима".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать