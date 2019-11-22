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Espreso.tvОбществоВ одесском аэропорту отменили 8 рейсов из-за аварии самолета на взлетной полосе

В одесском аэропорту отменили 8 рейсов из-за аварии самолета на взлетной полосе


фото: Думская
Пассажиры самолета не пострадали, авария произошла из-за порывистого ветра на взлетно-посадочной полосе

Об этом сообщает местное издание Думская.

Вечером 21 ноября у Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевшего по маршруту Стамбул - Одесса, после приземления подломилась передняя стойка шасси. Борт TC-JGZ остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками уже без переднего колеса. Пилоты экстренно посадили пассажиров с помощью надувных трапов.

Необходимо отметить, что летчики из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и пошли на второй круг, после чего десять минут «стояли» в зоне ожидания.

Аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге и сработали профессионально. Пострадавших нет.

В аэропорту прокомментировали причину аварии: "По предварительным выводам специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м / с). После касания с полосой самолет выехал за ее пределы, что привело к подлому передней стойки шасси."

На данный момент отменены 8 рейсов, рейс из Вены задерживается.

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