В одесском аэропорту отменили 8 рейсов из-за аварии самолета на взлетной полосе
Об этом сообщает местное издание Думская.
Вечером 21 ноября у Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевшего по маршруту Стамбул - Одесса, после приземления подломилась передняя стойка шасси. Борт TC-JGZ остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками уже без переднего колеса. Пилоты экстренно посадили пассажиров с помощью надувных трапов.
Необходимо отметить, что летчики из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и пошли на второй круг, после чего десять минут «стояли» в зоне ожидания.
Аварийные службы аэропорта были подняты по тревоге и сработали профессионально. Пострадавших нет.
В аэропорту прокомментировали причину аварии: "По предварительным выводам специалистов, причиной инцидента стал сильный боковой ветер (до 17 м / с). После касания с полосой самолет выехал за ее пределы, что привело к подлому передней стойки шасси."
На данный момент отменены 8 рейсов, рейс из Вены задерживается.
- Напомним, сегодня в Одессе сел на мель танкер.
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