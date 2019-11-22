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Espreso.tvОбществоВ Киеве во время движения загорелся автомобиль службы Uber

В Киеве во время движения загорелся автомобиль службы Uber

В пятницу, 22 ноября, на Воздухофлотском проспекте в Киеве во время движения загорелся легковой автомобиль Chevrolet службы Uber

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Водитель смог остановить горящий автомобиль и выбраться из него.

Инспекторы, прибывшие на место событий, начали тушить пламя. Окончательно пожар ликвидировали спасатели. В результате пожара никто не пострадал.

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