В Киеве во время движения загорелся автомобиль службы Uber
22 ноября, 2019, 21:00
В пятницу, 22 ноября, на Воздухофлотском проспекте в Киеве во время движения загорелся легковой автомобиль Chevrolet службы Uber
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Водитель смог остановить горящий автомобиль и выбраться из него.
Инспекторы, прибывшие на место событий, начали тушить пламя. Окончательно пожар ликвидировали спасатели. В результате пожара никто не пострадал.
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