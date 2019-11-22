 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве произошел взрыв в жилом доме

В Киеве произошел взрыв в жилом доме

На улице Гончара в Киеве в жилом доме произошел взрыв

Об этом сообщают Вартови Еспресо .

На место происшествия срочно выехали правоохранители, врачи и спасатели. По предварительной информации, в шахте лифта взорвалось неизвестное взрывное устройство.

К счастью, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работает следственная группа, обстоятельства выясняются.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

22 ноября, 2019 пятница

21 ноября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать