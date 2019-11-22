В Киеве произошел взрыв в жилом доме
22 ноября, 2019, 07:19
На улице Гончара в Киеве в жилом доме произошел взрыв
Об этом сообщают Вартови Еспресо .
На место происшествия срочно выехали правоохранители, врачи и спасатели. По предварительной информации, в шахте лифта взорвалось неизвестное взрывное устройство.
К счастью, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работает следственная группа, обстоятельства выясняются.
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