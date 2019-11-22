В Киеве люксовый кроссовер врезался в отбойник и без двух передних колес перевернулся вверх тормашками
Как удалось узнать Вартовым Еспресо , по словам свидетелей, по предварительным данным, девушка примерно 20 лет за рулем Porsche Macan не справилась с управлением, вероятно, из-за высокой скорости.
При спуске по Старонаводницкой люксовый кроссовер не вписался в поворот и врезался в отбойник, снеся несколько секций. У Порша оторвало два передних колеса, автомобиль перевернулся вниз головой и остановился лишь в припаркованном ВАЗ-2105.
По словам свидетелей, они из опрокинутой машины достали 4 человек: двух парней и двух девушек, все они, включая и водителя, едва держались на ногах. В этом ДТП пострадала только молодая женщина-водитель, ее доставили в больницу с травмами различной степени тяжести, там же она должна пройти и тест на алкоголь.
Также отметим, что довольно быстро на место приехали несколько люксовых автомобилей. Люди из группы поддержки быстро сняли номера с побитой машины, они же предлагали (со слов свидетелей) 100 долларов владельцу ВАЗа в качестве компенсации за ущерб.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
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