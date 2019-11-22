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Espreso.tvОбществоВ конце января 2020 года Слуга народа планирует провести новую "школу депутата", - Корниенко

В конце января 2020 года Слуга народа планирует провести новую "школу депутата", - Корниенко

Глава партии Слуга Народу Александр Корниенко анонсировал новую школу депутата в конце января 2020 года

Одна из тем тренинга будет посвящена цифровой грамотности на фоне скандала с перепиской нардепов из пранкеры Джокером.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями - возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт (цифровой грамотности) и пункт о декларировании ", - сообщил Корниенко.

  • Депутаты от "Слуги народа", которые вошли в состав Верховной Рады IX созыва, прибывали в курортный городок Трускавец на Львовщине, где у них был тренинг для будущих депутатов.
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