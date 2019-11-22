В КГГА рассказали, как ограничат движение транспорта в центре Киева на новогодние праздники

22 ноября, 2019, 17:32

В связи с новогодними праздниками в центре Киева будет ограничено движение транспорта по ряду улиц

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, с 14 декабря 2019 до 12 января 2020 зимние развлечения будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. С 14 декабря 2019 до 19 января 2020 - на Контрактовой площади.

В связи с подготовкой и проведением праздников в центре столицы будут введены следующие ограничения:

с 25 ноября по 26 января 2020 - ограничения движения транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади;

с 25 ноября по 26 января 2020-го - запрет движения всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади)

19 декабря с 17:00 до 19:00 - запрет движения всех видов транспорта вдоль улицы Владимирской (от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской)

Кроме того, будет прекрытого движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка) в следующие промежутки времени:

19 декабря - с 16:00 до 22:00;

24 декабря - с 16:00 до 22:00;

с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020;

1 января - с 14:00 до 22:00;

7 января - с 12:00 до 17:00.

"В связи с запретом движения всех видов транспорта в конце декабря - начале января позволят проезд по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни", - отметили в КГГА.