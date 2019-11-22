В Грузии задержали протестующих под правительственным зданием
Об этом сообщает Грузия Online .
Как сообщается, грузинские правоохранители задержали 6 участников акции протеста под правительственным зданием. Демонстранты несколько раз пытались заблокировать вход в здание. После неудачных попыток протестующие вышли на проспект Важа Пшавела, где произошли столкновения с полицией.
По словам представителя грузинского Министерства внутренних дел Георгия Гаделии, все демонстранты были задержаны в административном порядке, по обвинению в сопротивлении полиции. Среди задержанных сын лидера Лейбористской партии Бека Нателашвили.
Сейчас противостояние между демонстрантами и полицией продолжается. Организаторы акции пытаются помешать правоохранителям вывезти задержанных протестующих.
- Напомним, 14 ноября грузинский парламент не одобрил поправку к Конституции о переходе на пропорциональную избирательную систему.
- 17 ноября в знак протеста против этого в Тбилиси тысячи людей вышли на митинг возле парламента.
- У входов в здание законодательного органа разбили палатки, а на ворота, ведущие во двор, повесили замки. Протестующие решили установить 24-часовое дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования.
- США и ЕС в совместном заявлении отметили "глубокое разочарование широкого сегмента грузинского общества из-за провала парламентом изменений в Конституцию", и призвали стороны к спокойному и уважительному диалогу.
- 18 ноября спецназ с применением водометов разогнал демонстрантов возле парламента, были задержаны 37 человек.
- Также в Тбилиси был задержан якобы за незаконное ношение оружия основатель оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Георги Руруа.
- 21 ноября суд Тбилиси отправил в тюрьму десяти активистов.
- Утром 21 ноября между протестующими и полицией также произошла потасовка под зданием правительства, были задержаны трое протестующих перед офисом правящей партии "Грузинская мечта".
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