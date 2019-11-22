В Грузии задержали протестующих под правительственным зданием

22 ноября, 2019, 16:20

В Грузии полиция задержала участников акции протеста под зданием Службы государственной безопасности в Тбилиси

Об этом сообщает Грузия Online .

Как сообщается, грузинские правоохранители задержали 6 участников акции протеста под правительственным зданием. Демонстранты несколько раз пытались заблокировать вход в здание. После неудачных попыток протестующие вышли на проспект Важа Пшавела, где произошли столкновения с полицией.

По словам представителя грузинского Министерства внутренних дел Георгия Гаделии, все демонстранты были задержаны в административном порядке, по обвинению в сопротивлении полиции. Среди задержанных сын лидера Лейбористской партии Бека Нателашвили.

Сейчас противостояние между демонстрантами и полицией продолжается. Организаторы акции пытаются помешать правоохранителям вывезти задержанных протестующих.