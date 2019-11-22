В Германии рейсовый автобус наехал на людей: один погибший, 23 раненых

22 ноября, 2019, 17:11

В Германии в городе Висбаден произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате чего один человек погиб, еще 23 получили травмы различной степени тяжести

Об этом сообщает The Local.

По предварительным данным, водитель автобуса остановился перед главным вокзалом Висбадена, чтобы дать пассажирам возможность сесть и выйти, но потом выехал на полосу встречного движения. После чего транспортное средство столкнулось с тремя автомобилями. Водители получили незначительные травмы.

Затем автобус столкнулся еще с тремя встречными автомобилями. Два водителя получили легкие ранения, а один - серьезные. Впоследствии автотранспорт столкнулся с задней частью припаркованного автобуса, водитель которого получил серьезные травмы. Девять пассажиров также получили легкие ранения.

Также на автобусной остановке транспортное средство сбило двух человек в результате чего один из них умер.

Сам водитель автобуса получил серьезные травмы, а пятеро его пассажиров - легкие.