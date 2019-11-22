В Германии рейсовый автобус наехал на людей: один погибший, 23 раненых
Об этом сообщает The Local.
По предварительным данным, водитель автобуса остановился перед главным вокзалом Висбадена, чтобы дать пассажирам возможность сесть и выйти, но потом выехал на полосу встречного движения. После чего транспортное средство столкнулось с тремя автомобилями. Водители получили незначительные травмы.
Затем автобус столкнулся еще с тремя встречными автомобилями. Два водителя получили легкие ранения, а один - серьезные. Впоследствии автотранспорт столкнулся с задней частью припаркованного автобуса, водитель которого получил серьезные травмы. Девять пассажиров также получили легкие ранения.
Также на автобусной остановке транспортное средство сбило двух человек в результате чего один из них умер.
Сам водитель автобуса получил серьезные травмы, а пятеро его пассажиров - легкие.
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