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Espreso.tvОбществоВ Apple пожаловались, что терпят убытки из-за ремонта айфонов

В Apple пожаловались, что терпят убытки из-за ремонта айфонов


фото: iguides
В компании Apple пожаловались, что ремонт телефонов и компьютеров приносит компании больше убытков, чем прибыли

Об этом сообщает ВВС .

В компании утверждают, что начиная с 2009 года "расходы на оказание услуг по ремонту превышали доходы". При этом издание отмечает, что в Apple за ремонт берут больше денег, чем в неофициальных ремонтных мастерских.

Так, за замену экрана iPhone 8, на который не распространяется гарантия, нужно заплатить примерно 152 фунтов стерлингов (4700 грн - ред.)

Цены в неофициальных мастерских варьируются, но обычно дешевле официального ремонта - там экран iPhone 8 могут заменить суммы от 50 до 90 фунтов стерлингов (от 1550 грн до 2800 грн - ред.).

В Apple также подтвердили, что любой клиент имеет право обратиться в любую мастерскую.

Но добавили, что "ремонт, выполненный неподготовленным техническим персоналом, может не соответствовать надлежащих процедур безопасности и может привести к неправильному функционированию, проблем с качеством продукции или безопасностью"

 

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