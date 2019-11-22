Украинские "кофейные" эко-очки собрали на Kickstarter $ 11 тыс. только за сутки

22 ноября, 2019, 17:04

Украинские очки из кофейного вторичного сырья привлекли более $ 11 тыс. за сутки на краудфандинговой платформе Kickstarter

Об этом сообщает Vector .

Ochis Coffee запустил киевлянин Макс Гавриленко. Очки делают из вторсырья - кофейного жмыха и льняного опилок. Также в составе используют натуральный клей на базе соевого масла.

После обработки на цифровом станке продукт шлифуют вручную. В итоге получается прочная, легкая и экологическая оправа.

Очки с кофе разлагаются в 100 раз быстрее, чем пластиковые.

Это не первая кампания Ochis Coffee на Kickstarter. В прошлом году солнечные очки бренда собрали более $ 13 тыс.