Украинская теннисистка претендует на звание лучшего новичка года
22 ноября, 2019, 17:54
Украинская теннисистка Даяна Ястремская претендует на звание лучшего новичка 2019-го года по версии WTA
Об этом сообщает wtatennis.com .
WTA (Всемирная теннисная ассоциация) объявила cписок претенденток на звание Лучшего новичка года, награда, которая вручается молодой теннисистке, которая сумела лучше заявить о себе.
Среди номинантов, место нашлось для 19-летней Даяны Ястремской. Кроме украинки за награду соревнуются американка Коко Гауфф, канадка Бьянка Андрееску, чешка Каролина Мухова, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и полячка Ига Швйонтек.
В рейтинге WTA Ястремская занимает двадцать второе место. Среди претендентов, выше находятся только Андрееску (пятое место) и Мухова (двадцать первое).
Победитель номинации будет объявлен 11 декабря.
- 27 сентября известная украинская теннисистка Даяна Ястремская объявила об окончании сотрудничества с личным тренером .
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