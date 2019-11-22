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Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка претендует на звание лучшего новичка года

Украинская теннисистка претендует на звание лучшего новичка года


фото: afp
Украинская теннисистка Даяна Ястремская претендует на звание лучшего новичка 2019-го года по версии WTA

Об этом сообщает wtatennis.com .

WTA (Всемирная теннисная ассоциация) объявила cписок претенденток на звание Лучшего новичка года, награда, которая вручается молодой теннисистке, которая сумела лучше заявить о себе.

Среди номинантов, место нашлось для 19-летней Даяны Ястремской. Кроме украинки за награду соревнуются американка Коко Гауфф, канадка Бьянка Андрееску, чешка Каролина Мухова, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и полячка Ига Швйонтек.

В рейтинге WTA Ястремская занимает двадцать второе место. Среди претендентов, выше находятся только Андрееску (пятое место) и Мухова (двадцать первое).

Победитель номинации будет объявлен 11 декабря.

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