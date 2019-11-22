Украинцам предлагают экологические методы очистки одежды, которые безопасны для здоровья

22 ноября, 2019, 11:15

Они эффективны в стирке и не вредны для одежды

В последнее время у потребителей растет спрос на бесфосфатные моющие средства. Особенно если это касается стирки детских вещей. Родителям бывает непросто удалить пятна, краску, грязь с одежды.

"Мне нравится, когда после стирки, когда я забираю свои вещи; нет запаха ни порошка, ни химикатов. Это очень важно, особенно для детской одежды ", - говорит киевлянка Анна.

Профессиональное отношение к вещам, внимание и индивидуальный подход к клиентам. Таких принципов пытаются придерживаться в компании STAR DRY CLEANING. Для очистки одежды закупили современное оборудование из Германии. С помощью экологических методов предлагают клиентам очистить даже деликатные вещи. Например, изделия, декорированные бисером, свадебные платья, шелк. Кроме качества и оперативности в обслуживании, постоянные посетители химчистки отмечают программу лояльности.

"Нравится, что сервис предоставляется качественный и в срок. Персонал очень внимателен, может ответить на любые вопросы. Очень удобно, когда ты занят и нет времени, то можно в любой момент вызвать водителя. Который заберет и привезет вещи бесплатно", - рассказывает Анна.

"Мы предлагаем сервис высокого качества. Мы работаем для занятых людей и для тех, кто знает цену своим вещам. Каждый день мы берем на себя часть забот клиента. И улучшаем сервис, чтобы быть лучшими. Наши помещения оснащены современным оборудованием, а средства для стирки соответствуют всем европейским стандартам", - говорит администратор химчистки Анастасия Шестопалова.

В химчистке можно покрасить вещи. И не только кожаные, но и текстиль.