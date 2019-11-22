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Espreso.tvСпортТренерский штаб Почеттино попрощался с "Тоттенхэмом"

Тренерский штаб Почеттино попрощался с "Тоттенхэмом"


фото: skysports.com
Аргентинский специалист Почеттино оставил в раздевалке "Тоттенхэма" сообщение футболистам

Об этом Jesus Perex сообщил в twitter.

На этой неделе лондонский "Тоттенхэм" объявил об отставке аргентинского тренера команды Почеттино, специалист проработал в клубе более 5 лет, в прошлом сезоне ему удалось вывести клуб в финал Лиги чемпионов.

Почеттино не удалось лично попрощаться с футболистами, однако вместе с тренерским штабом аргентинец оставил игрокам в раздевалке прощальное сообщение на тактической доске.

"Большое спасибо всем вам. Мы не прощаемся. Вы всегда будете в наших сердцах", - написал аргентинец.

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