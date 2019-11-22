Тренерский штаб Почеттино попрощался с "Тоттенхэмом"
22 ноября, 2019, 14:17
Аргентинский специалист Почеттино оставил в раздевалке "Тоттенхэма" сообщение футболистам
Об этом Jesus Perex сообщил в twitter.
На этой неделе лондонский "Тоттенхэм" объявил об отставке аргентинского тренера команды Почеттино, специалист проработал в клубе более 5 лет, в прошлом сезоне ему удалось вывести клуб в финал Лиги чемпионов.
Почеттино не удалось лично попрощаться с футболистами, однако вместе с тренерским штабом аргентинец оставил игрокам в раздевалке прощальное сообщение на тактической доске.
"Большое спасибо всем вам. Мы не прощаемся. Вы всегда будете в наших сердцах", - написал аргентинец.
21 ноября 2019 г.
- Напомним, 20 ноября Жозе Моуринью стал новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма".
- 19 ноября "Тоттенхэм" объявил об отставке главного тренера команды Почеттино.
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